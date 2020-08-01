Обнародованы новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 128 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 130 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 510 человек.

В настоящее время около 1,7 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Менее 1 тысячи человек лечатся в больницах, 91 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 14 августа 87,9% или 22 430 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 209 человек.

Тесты на коронавирус сдали 650 686 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,8% и составил 20 315 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 5 287 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 163,6 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".