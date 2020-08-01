Серия экспортных семинаров для предпринимателей стартует в Нижнем Новгороде Экономика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Бесплатная образовательная программа по основам экспортной деятельности откроется в Нижнем Новгороде.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии своего дела и выходе на экспортные рынки. Об этом заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, программы экспортных семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) в Нижегородской области реализует региональный Центр развития экспорта.

"Программа Школы РЭЦ включает 11 семинаров на актуальные для экпортно ориентированных компаний темы, которые охватывают все стадии экспортного проекта: от выбора рынка и поиска покупателя до возврата НДС.

Особое внимание будет уделено государственной поддержке внешнеэкономической деятельности", - сообщил министр.

Первый семинар состоится 26-27 августа 2020 года. Занятие будет посвящено основам экспорта - это вводная тема, которая ознакомит слушателей со всеми этапами внешнеэкономической деятельности.

Семинар проведет аттестованный тренер Школы экспорта РЭЦ Галина Кудрявцева.

Участие в программе экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ бесплатное.

Для прохождения обучения необходимо в срок до 25 августа 2020 года:

- Зарегистрироваться на сайте exportedu.ru (создать личный кабинет).

- Выбрать семинар в разделе "Календарь обучения", который проходит в Нижнем Новгороде, и зарегистрироваться.

- Пройти входное тестирование (результат тестирования не влияет на возможность пройти обучение).

Ссылка на регистрацию на семинар по теме "Основы экспортной деятельности": https://exportedu.ru/events/2603

Обучение будет проходить по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 (технопарк "Анкудиновка"), каб.425.

Справки по телефону: +7 (831) 435-18-48 и e-mail: info@export-nn.ru.

Ранее сообщалось, что на базе центра "Мой бизнес", открытого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", организован call-центр "Мой бизнес", в котором можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 09:00 до 18:00, звонок бесплатный).

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