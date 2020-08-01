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Общество

Глеб Никитин поручил создать сквер рядом с Мещерским озером

17 августа 2020 10:50  [61] Общество
территория между театром Вера и улицей Пролетарская

территория между театром Вера и улицей Пролетарская

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрел территорию у Мещерского озера в Канавинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 17 августа 2020 года.

"Территория у Мещерского озера стала одним из центральных объектов комплексного благоустройства при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Здесь было проведено масштабное благоустройство. Но сейчас в сети появляются жалобы на то, что развитие остановилось, а за тем, что уже было сделано, не следят должным образом", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что рядом с озером остаются "серые пятна", например, бывшая разворотная площадка на Мещерском бульваре.

"Эта территория могла бы служить жителям. Целесообразно провести здесь благоустройство и проработать вопрос о размещении спортивных объектов", - отметил глава региона. Соответствующее поручение Глеб Никитин дал замгубернатора Сергею Морозову и и. п. главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

Также губернатор поручил Сергею Морозову и Юрию Шалабаеву проработать вопрос о создании сквера у Мещерского озера (территория, прилегающая к театру "Вера" и улице Пролетарской). Как рассказал Сергей Морозов, там планировалось строительство жилья.

"Не нужно рядом с озером больше строить жилье. Самым разумным шагом будет создание сквера. В Канавинском районе недостаточно озелененных территорий", - отметил Глеб Никитин.

Также губернатор поручил Андрею Ефремову и Юрию Шалабаеву проработать вопрос создания вокруг озера беговой дорожки со специальным покрытием. Дополнительно администрации города и района поручено провести работу по устранению недостатков в благоустройстве территории.

Напомним, нижегородцы пожаловались на состояние прогулочной зоны вокруг Мещерского озера, благоустроенной в 2018 году. Они обратились к губернатору в соцсети Instagram. В администрации города ответили, что для восстановления террасной доски составлена дефектная ведомость. Работы планируется выполнить до 1 сентября 2020 года.

Напомним также, что 30 КАМАЗов (230 тонн отходов) было вывезено при очистке дна и берега Мещерского озера от мусора в прошлом году.

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