"Главное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода станет кульминацией празднования юбилея", - Глеб Никитин Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет масштабное шоу международного уровня, которое пройдет 21 августа 2021 года на стадионе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на презентации подготовки к празднованию юбилея.

Презентация была организована администрацией города. По приглашению и.п. главы Юрия Шалабаева в ней приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, а также известные представители городской общественности. Среди них – депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев, директор Нижегородского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) Инна Ванькина, председатель Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак, директор "Института развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина и другие.

"У нас запланировано много крупных событийных и инфраструктурных проектов, которые оставят после себя материальное наследие для будущих поколений. Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет масштабное шоу, для которого планируется сформировать международную режиссерскую команду. Ключевыми героями мероприятия будут сами нижегородцы", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в шоу примут участие театральные, музыкальные детские и взрослые коллективы Нижнего Новгорода и области. Также будут проведены мастер-классы и воркшопы, в процессе которых сформируют пул волонтеров и выберут людей, задействованных в шоу по самым разным направлениям.

Кроме того, в событийную повестку 2021 года войдет порядка 30 мероприятий. Среди них – уже полюбившиеся нижегородцам фестивали INTERVALS, "Стрелка", Opus 52, ПИАНО fest. К 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова в обновленной Нижегородской филармонии состоится масштабная программа XVI Международного фестиваля искусств имени А.Сахарова. Еще одним ярким событием станет фестиваль "Место", который сформировал Нижний Новгород как один из главных городов уличного искусства. Все эти мероприятия пройдут под брендом 800-летия.

"Для меня самым трепетным проектом, который реализуется в год 800-летия Нижнего Новгорода, является ПИАНО fest. Это фестиваль, на который приезжают из разных российских городов и из разных стран слабослышащие дети. ПИАНО fest всегда проходит очень душевно, и я счастлива, что одной из площадок этого события в 2021 году будет ТЮЗ, а также парк Кулибина", – поделилась директор Нижегородского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) Инна Ванькина.

В рамках презентации были затронуты и другие важные направления подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода: инфраструктурная программа "Город 800", проект вовлечения жителей города и людей с экспертными навыками в подготовку к празднованию юбилея "Команда 800", "Волонтеры 800" и направление по развитию благотворительности и волонтерского фандрайзинга "800 добрых дел".

Инфраструктурная программа "Город 800" включает в себя региональную программу комплексного благоустройства "#Среда800", направление "#Символы800" и реставрацию объектов культурного наследия. На сегодняшний день это порядка 110 объектов. В подготовке к юбилею будут задействованы все районы Нижнего Новгорода.

К 800-летию планируется благоустроить парк "Швейцария", Нижегородский кремль, улицу Большую Покровскую, Александровский сад, набережную Федоровского, территорию Нижегородской ярмарки с площадью Ленина, Окскую и Нижневолжскую набережные, смотровую площадку вблизи канатной дороги, территорию Стрелки, площадь Маркина, сквер им. Свердлова, набережную Гребного канала, сквер на площади Горького и другие общественные пространства.

"Руководители области и города входят в историю большими проектами. То, что сегодня есть в планах, и то, что уже делается, радует и вселяет надежду. Мне нравится, что мы будем реконструировать крупнейший парк Нижнего Новгорода – парк "Швейцария", уже начали строить важную для города развязку на улице Циолковского в Сормовском районе. Нижегородцы оценят праздник к 800-летию только по конкретным большим результатам, которые, я уверен, будут", – подчеркнул депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев.

Напомним, 4 августа в рамках программы "Среда 800" начались работы на площади Маркина, в сквере им. Свердлова и на площади перед канатной дорогой. Площадь Маркина после обновления станет местом тихого отдыха, прогулок и городских фестивалей. На ней появится новое озеленение, небольшие павильоны общепита и игровая зона, а также заработает фонтан. В сквере им. Свердлова будут созданы места для отдыха и детская игровая зона, площадки для городских мероприятий и рынка коллекционеров. Также обновится трамвайная остановка. На площади перед канатной дорогой появятся места для отдыха и озеленение, инфраструктура для комфорта горожан и видовая площадка на Волгу.

Напомним также, бренд "Усы Горького" и "Нейрохохлому" предлагают создать к 800-летию.