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Общество

Морских котиков заселят в пингвинарий зоопарка "Лимпопо"

17 августа 2020 17:42  [90] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Морских котиков заселят в пингвинарий, который построен в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор зоопарка Владимир Герасичкин.

"Мы приобрели пару морских котиков в ижевском и анапском дельфинариях. Один из них будет доставлен уже на следующей неделе 25 или 26 августа", - рассказал директор зоопарка.

Для новоприобретенных животных ранее построенный пингвинариум будет модернизирован – расширена входная дверь и установлена дополнительная емкость для подсаливания воды.

Однако, если зоопарк получит разрешение на приобретение пингвинов, котикам придется переехать в новый вольер. Как сообщил Владимир Герасичкин, в таком случае вольер будет построен для них отдельно.

Напомним, что завоз пингвинов в нижегородский зоопарк "Лимпопо" откладывается на неопределtнный срок. "Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов", которая занимается распределением птиц, отказала зоопарку в разрешении на ввоз пингвинов.

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