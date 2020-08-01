Завоз пингвинов в зоопарк "Лимпопо" откладывается на неопределнный срок Общество

Фото: с сайта zooanapa.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Завоз пингвинов в нижегородский зоопарк "Лимпопо" откладывается на неопределенный срок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор зоопарка Владимир Герасичкин.

По его словам, "Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов", которая занимается распределением птиц, пока отказывает зоопарку в разрешении на ввоз пингвинов.

"Мы неоднократно отправляли заявки, но получили отказ. На это, в том числе, повлияла пандемия коронавируса. Но от своей идеи мы не отказываемся. Если получим разрешение, привезем пингвинов в зоопарк и заселим в пингвинариум", - пообещал Владимир Герасичкин.

Напомним, пингвинариум построили в Нижнем Новгороде в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что в 2018 году "Лимпопо" получил грант в размере 400 тысяч рублей на продолжение строительства пингвинария, возведение которого продолжалось не один год. Грант был потрачен на незначительные строительные и ремонтные работы этого объекта, который совмещен с вольером для белого медведя.

Тогда же специалисты из Москвы, являющиеся представителями комиссии из Европы, посещали зоопарк "Лимпопо" и осмотрели вольер для белого медведя. Комиссия признала территорию для пингвинов не пригодной.