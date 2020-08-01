Названа дата и условия открытия всех детских садов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назвал дату и условия открытия всех городских детских садов. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас в городе работают 1 740 дежурных групп в 312 детских садах, которые посещают 15 276 детей. Одну группу посещает примерно девять воспитанников.

Полноценное открытие детсадов запланировано на 19 августа.

Традиционным условием допуска в помещение детсада станет проверка температуры на входе.

Пребывание детей в детсадах будет выстроена таким образом, что каждая группа не станет пересекаться с любой другой ни в помещении детского сада, ни на площадке.

Также традиционным условием станет ежедневное обеззараживание групп и обработка игровых комплексов.

Ранее министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин сообщал, что по данным на 10 августа 383 детских сада в 27 муниципалитетах Нижегородской области, без учета Нижнего Новгорода, работают в режиме свободного посещения. Решение об открытии принимают муниципальные штабы, исходя из эпидемической ситуации в том или ином районе.