"Животноводство региона на зимний период будет обеспечено кормами в полном объеме", - Игорь Тюрин Общество

Заседание комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу прошло в режиме видео-конференц-связи 18 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Министр сельского хозяйства области Николай Денисов рассказал о заготовке кормов. По сену и сенажу план перевыполнен.

Также планируется заготовить не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну голову скота. На данный момент заготовлено 21,2 центнера.

Во всех хозяйствах в настоящее время насчитывается около 195 тысяч голов крупного рогатого скота.

Сельхозпредприятия продолжают направлять пробы кормов для проведения исследований в аккредитованные лаборатории.

"Заготовка кормов – важнейший вопрос для развития сельского хозяйства. Сегодня на заседании комитета мы подробно обсудили эту тему. Есть все основания полагать, что животноводство региона на зимне-стойловый период будет обеспечено кормами в полном объеме", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены обратиться к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением рассмотреть возможность разработки комплекса мер, направленных на совершенствование механизма сельскохозяйственного страхования.