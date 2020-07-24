ЗС НО обратится в минсельхоз России для изменения механизма страхования Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены обратиться к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением рассмотреть возможность разработки комплекса мер, направленных на совершенствование механизма сельскохозяйственного страхования.



Такое решение они приняли на заседании 30 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно федеральному законодательству, сельхозтоваропроизводители могут получить возмещение в 50% затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования. Между тем практика показывает, что производители нередко сталкиваются с неисполнением страховыми компаниями своих обязательств при возникновении страхового случая. Дело в том, что отдельные требования, содержащиеся в договоре страхования, дают право страховщикам частично или полностью отказать в выплате страхового возмещения.

В настоящее время в Нижегородской области также существует проблема отказа ряда страховых компаний в осуществлении страховых выплат по договорам сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой урожая озимой пшеницы, заключенным в 2018 году. В 2019 году в результате комплекса опасных природных явлений на территории региона погибли озимые культуры на площади более 40 тысяч га. Ущерб по прямым затратам сельскохозяйственных товаропроизводителей составил более 300 млн рублей.

При этом все сельскохозяйственные производители, которые в 2018 году застраховали озимые культуры урожая 2019 года на площади 7,523 тысяч га, получили отказы в страховом возмещении. Причинами такого отказа оказались неточно идентифицированные метеорологические показания, а также установление фактов засоренности полей.

В случае несогласия с решением страховой компании предприятие может обратиться в арбитражный суд, который при принятии решения ориентируется на независимое экспертное заключение. Правоприменительная практика показывает, что независимые эксперты, состоящие в договорных отношениях со страховыми компаниями, фактически не обеспечивают независимый подход в ходе проведения страховщиком экспертизы при наличии разногласий сторон договора.

"Это может являться основанием для массового нарушения прав и ущемления интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых случаев. В связи с затягиванием решений и отказами в страховых возмещениях ущерба, понесенного сельскохозяйственными товаропроизводителями, происходит дискредитация страховыми организациями системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. В итоге высокий уровень закредитованности, а также действующие жесткие сроки уплаты страховых взносов, которые зачастую совпадают с сезонными работами, заставляют предприятия отказываться от сельскохозяйственного страхования", - отметил председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

В связи с этим Законодательное собрание и обращается к министру с предложением рассмотреть возможность разработки комплекса мер, направленных на совершенствование механизма сельскохозяйственного страхования (в части единообразия критериев и параметров оценки страховых событий), обеспечение его прозрачности и снижение трудоемкости подготовки документов со стороны производителей сельскохозяйственной продукции.