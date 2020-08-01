Нижегородцам предложили бесплатно привить домашних животных от бешенства Общество

Нижегородцам предложили бесплатно привить домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты госветнадзора организуют выездную вакцинацию в среду, 20 августа, с 16:00 до 18:00, в Сормовском районе - на перекрестке напротив домов Канавная, 21 и Формовочная, 12.

Также хозяев питомцев проконсультируют о правильном содержании и кормлении животных. После вакцинации выдается соответствующая справка или ставится отметка в ветеринарном паспорте.

"Локации выбрана не случайно – это отдаленный от ветеринарной клиники микрорайон частного сектора, откуда владельцам животных добраться до клиник весьма непросто. Мы приглашаем владельцев собак, кошек и хорьков привить животных от бешенства бесплатно", - сказал начальник госветклиники Сормовского района Сергей Камов.

Владельцев животных просят соблюдать все меры предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Телефон для справок: 273-85-15 (государственная ветеринарная клиника Сормовского района).

Напомним, карантин по бешенству установлен в Сергачском районе до 24 сентября. Ранее карантин был введен в Большеболдинском районе.