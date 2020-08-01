лукойл
Последние новости рубрики Общество
18 августа 2020 14:18  [48] Нижегородцам предложили бесплатно привить домашних животных от бешенства
18 августа 2020 14:17  [59] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 62 жителей Нижнего Новгорода
18 августа 2020 13:45  [72] "Животноводство региона на зимний период будет обеспечено кормами в полном объеме", - Игорь Тюрин
18 августа 2020 13:43  [143] Еще один общественный велопрокат заработал в Нижнем Новгороде
18 августа 2020 13:18  [90] Методы борьбы с лекарственным фальсификатом обсудили в Нижегородской области
18 августа 2020 12:43  [118] Вирус АЧС выявлен у добытого кабана в Сосновском районе
18 августа 2020 12:26  [168] Сбежавший из нижегородской колонии осужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов задержан
18 августа 2020 12:07  [98] Нижегородские волонтеры оценят экологическую ситуацию с помощью нового оборудования
18 августа 2020 11:43  [452] Власти назвали новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
18 августа 2020 11:33  [109] Опрос банка "Открытие": более 20% детей из ПФО имеют банковскую карту или личный счет
Общество

Нижегородцам предложили бесплатно привить домашних животных от бешенства

18 августа 2020 14:18  [48] Общество

Нижегородцам предложили бесплатно привить домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты госветнадзора организуют выездную вакцинацию в среду, 20 августа, с 16:00 до 18:00, в Сормовском районе - на перекрестке напротив домов Канавная, 21 и Формовочная, 12.

Также хозяев питомцев проконсультируют о правильном содержании и кормлении животных. После вакцинации выдается соответствующая справка или ставится отметка в ветеринарном паспорте.

"Локации выбрана не случайно – это отдаленный от ветеринарной клиники микрорайон частного сектора, откуда владельцам животных добраться до клиник весьма непросто. Мы приглашаем владельцев собак, кошек и хорьков привить животных от бешенства бесплатно", - сказал начальник госветклиники Сормовского района Сергей Камов.

Владельцев животных просят соблюдать все меры предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Телефон для справок: 273-85-15 (государственная ветеринарная клиника Сормовского района).

Напомним, карантин по бешенству установлен в Сергачском районе до 24 сентября. Ранее карантин был введен в Большеболдинском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph