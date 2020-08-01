Часть школ Нижегородской области будут работать в две смены с 1 сентября Общество

Часть школ Нижегородской области будут работать в две смены с 1 сентября. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в одну смену планируется обучение в 80% школ, в две смены – в 20% школ. Питание будет организовано во всех общеобразовательных организациях.

На данный момент специалисты проводят проверку предписаний, выданных в ходе контрольно-надзорных мероприятий. В целом по области было выдано 127 предписаний школам со сроком исполнения до начала учебного года. Невыполненных в срок предписаний на текущий момент нет.

При этом часть школ Нижнего Новгорода не будут открыты 1 сентября в связи с ремонтом. На данный момент речь идет о 5 образовательных учреждениях. На этой неделе пройдут родительские онлайн собрания.

Расписание собраний:

школа № 32 - 18 августа в 18:00

школа № 171 - 19 августа в 18:00

школа № 167 - 20 августа в 18:00

школа № 29 - 20 августа в 18:00

школа № 106 - 24 августа в 18:00.

Традиционно в преддверии учебного года в период с 19 августа по 2 сентября 2019 года Роспотребнадзор проводит круглосуточное тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Ранее стала известна категория школьников, нуждающаяся в справке об отсутствии коронавируса.