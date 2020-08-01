Рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата нижегородской думы Николая Ингликова отложено Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рассмотрение дела о банкротстве экс-депутата думы Нижнего Новгорода Николая Ингликова отложено. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Николая Ингликова просит признать банкротом инспекция Федеральной налоговой службы России по Советскому району. Сумма исковых требований составила 2,6 млн рублей.

Дело оставлено без движения до 31 августа. К этому времени истцу предлагается устранить допущенные нарушения, представив в канцелярию документы, подтверждающие направление должнику копии заявления и документ, свидетельствующий о внесении в депозит арбитражного суда 25 тысяч рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

Напомним, Николай Ингликов осужден на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 6 млн 200 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступлений, предусмотренных ст.290 (получение взятки в крупном размере) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).