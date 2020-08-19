Сергей Собянин и Глеб Никитин подпишут соглашение

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подпишут соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Нижегородской области 19 августа 2020 года в столице. Главной темой станет реализация мероприятий по подготовке к 800-летию города.
Напомним, 28 июля Сергей Собянин и Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве, на которой обсудили подготовку к юбилею Нижнего Новгорода.
Как сообщал ранее глава региона, кульминацией празднования 800-летия станет масштабное шоу международного уровня, которое пройдет 21 августа 2021 года на стадионе. В шоу примут участие театральные, музыкальные детские и взрослые коллективы Нижнего Новгорода и области.
Кроме того, по словам Глеба Никитина, к предстоящему юбилею "запланировано много крупных событийных и инфраструктурных проектов, которые оставят после себя материальное наследие для будущих поколений".
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