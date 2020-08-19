Кондуктор автобуса пострадала в ДТП с фурой под Дзержинском Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Кондуктор автобуса пострадала в ДТП с фурой под Дзержинском. Как сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области, взято на контроль расследование тяжелого несчастного случая.

Напомним, авария с участием рейсового автобуса произошла рано утром 17 августа на 13 км трассы Дзержинск – Нижний Новгород. Водитель грузовика Hino не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автобусом МАЗ, где находилось 12 пассажиров.

Изначально сообщалось, что пострадало пятеро пассажиров, но позднее стало известно, что пострадавших — уже шестеро. Возраст пяти женщин — от 64 до 46 лет, мужчине — 36 лет. Почти у всех из них — черепно-мозговая травма. Помимо этого, все получили ушиб или сотрясение головного мозга, повреждения и ушибы различных частей тела, а у мужчины, кроме всего прочего — выбиты передние зубы.

Всех пострадавших пришлось госпитализировать.

В госинспекции труда уточнили, что в числе пострадавших и кондуктор автобуса. Ей 63 года.

При столкновении транспортных средств женщина упала, в результате чего у нее диагностировали черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. Расследование продолжается.