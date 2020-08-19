Расписание электричек изменится из-за запуска поезда Санкт-Петербург – Самара через Петряевку Общество

Расписание электричек изменится из-за запуска поезда Санкт-Петербург – Самара через Петряевку. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Напомним, поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород - Самара запустят через станцию "Петряевка" с 21 августа. На данный момент путь из Санкт-Петербурга в Самару занимает у пассажиров 38 часов. Теперь время в пути сократится вдвое.

Пассажиры будут ездить в Санкт-Петербург из Самары и обратно на "Стрижах" № 713/714.

В связи этим, изменяется расписание поездов Владимирского, Дзержинского, Арзамасского направлений:

- поезд № 6022 сообщение Ковров 1 – Нижний Новгород будет отправляться на 13 минут раньше в 6:45 и прибывать на конечную станцию в 9:48

- поезд № 6313 сообщением Нижний Новгород – Гороховец будет отправляться на 6 минут раньше в 14:10 и прибывать на конечную станцию на 2 минуты позже в 15:53

- поезд № 6314 сообщением Гороховец – Н.Новгород будет отправляться на 27 минут раньше в 7:23 и прибывать на конечную станцию на 25 минут раньше в 8:53

- поезд № 6413 сообщением Ковров – Владимир будет отправляться на 8 минут позже в 16:50 и прибывать на конечную станцию на 8 минут позже в 17:53

- поезд № 6705 сообщением Нижний Новгород – Арзамас 2 будет отправляться в 7:10 и прибывать на конечную станцию в 10:25 на 4 минуты позже

- поезд № 6709 сообщением Нижний Новгород – Суроватиха будет отправляться на 3 минуты раньше в 8:15 и прибывать на конечную станцию в 10:06

- поезд № 6711 сообщением пр. Гагарина – Суроватиха будет отправляться в 8:52 и прибывать на конечную станцию в 10:47

- поезд № 6813/6814 сообщением Арзамас 2 – Нижний Новгород будет отправляться в 8:09 и прибывать на конечную станцию на 8 минут позже в 10:43

- поезд № 6074 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 будет отправляться на 6 минут позже в 8:12 и прибывать на конечную станцию на 6 минут позже в 10:36

При планировании поездок на электричке актуальное расписание можно сверить на сайте.