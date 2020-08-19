Юрий Шалабаев задекларировал почти 5 млн рублей за 2019 год

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И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал 4 млн 950 тысяч рублей за 2019 год. Об этом свидетельствует документация, размещенная на сайте администрации города.
У него в собственности находится квартира площадью 98,8 кв.м Также у него есть автомобиль Volkswagen Tiguan.
Добавим, что до конца 2019 года он работал заместителем министра финансов Нижегородской области. С мая этого года был назначен исполняющим полномочия главы города.
У его супруги в собственности имеется земельный участок площадью 473 кв.м., садовый домик 30,8 кв.м., ½ доли в квартире площадью 71,3 кв.м. Ее доход за 2019 год составил всего 14 668 рублей.
У двух несовершеннолетних детей семьи Шалабаевых дохода нет.
Напомним, Евгений Люлин задекларировал наибольший доход среди заместителей губернатора Нижегородской области за 2019 год - 7,1 млн рублей.
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