Юрий Шалабаев задекларировал почти 5 млн рублей за 2019 год Политика

Фото: правительство Нижегородской области

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал 4 млн 950 тысяч рублей за 2019 год. Об этом свидетельствует документация, размещенная на сайте администрации города.

У него в собственности находится квартира площадью 98,8 кв.м Также у него есть автомобиль Volkswagen Tiguan.

Добавим, что до конца 2019 года он работал заместителем министра финансов Нижегородской области. С мая этого года был назначен исполняющим полномочия главы города.

У его супруги в собственности имеется земельный участок площадью 473 кв.м., садовый домик 30,8 кв.м., ½ доли в квартире площадью 71,3 кв.м. Ее доход за 2019 год составил всего 14 668 рублей.

У двух несовершеннолетних детей семьи Шалабаевых дохода нет.

Напомним, Евгений Люлин задекларировал наибольший доход среди заместителей губернатора Нижегородской области за 2019 год - 7,1 млн рублей.