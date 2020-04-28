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Политика

Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода

06 мая 2020 10:11  [102] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов назначил Юрия Шалабаева первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе администрации, к своим обязанностям Юрий Шалабаев приступил 6 мая 2020 года.

Напомним, в январе этого года Юрий Шалабаев стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре. Добавим, что до конца 2019 года Юрий Шалабаев был заместителем министра финансов Нижегородской области.

Напомним также, что первый заместитель мэра Наталия Казачкова покинула пост с 30 апреля 2020 года.

СПРАВКА:

Юрий Шалабаев родился в 1980 году в г. Горький. В 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Финансы и кредит", затем прошел переподготовку по специальности "Юриспруденция" в Волго-Вятской академии государственной службы и обучение по направлению "Управление государственными финансами" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019".

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