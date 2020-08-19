Противоаварийные работы планируются на пакгаузах к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Противоаварийные работы планируются на пакгаузах к 800-летию Нижнего Новгорода. Информация об этом содержится в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

На выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия будет выделено 25 млн рублей. Работы включают консервацию объекта с проведением комплекса противоаварийных работ.

Напомним, что в конце ноября 2017 года департамент градразвития Нижегородской области заявлял, что намерен оставить ажурные конструкции в виде открытых беседок. В конце ноября того же года пакгаузы были поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия.

Напомним также, что пакгаузы являлись арт-объектами международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS, который прошел в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля 2019 года. Эти конструкции собрали наибольшее количество посетителей. Также на их территории состоялись два мероприятия - международный фестиваль искусств "Стрелка" и вручение федеральной премии "Инновация-2019".