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Общество

Охота на зайца и лису будет разрешена в Нижегородской области с 1 сентября

20 августа 2020 11:14  [1004] Общество

Фото: с сайта giport.ru

Охота на зайца и лису будет разрешена в Нижегородской области с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

В частности, с 1 по 14 сентября в регионе будет разрешена охота на зайца и лисицу с гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного оружия. С ружьем можно будет охотиться, начиная с 15 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года на зайца, лисицу, енотовидную собаку и волка, пояснили в комитете.

С 20 августа началась выдача разрешений охотникам на добычу пушных животных.

В ведомстве пояснили, что разрешение может быть выписано сразу на оба срока. Адреса и режим работы пунктов выдачи разрешений размещены на сайте.

"Например, в разрешении на добычу зайцев сроки могут быть указаны с 1 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года, но даже при наличии такого разрешения охота с огнестрельным оружием будет разрешена только с 15 сентября", — пояснили в комитете.

По данным государственного мониторинга объектов животного мира, на территории Нижегородской области обитает около 41 тысячи особей зайца-беляка, 4,4 тысячи - зайца-русака и 2,8 тысячи - лисицы.

Напомним, что каждый охотник обязан соблюдать Правила охоты и иметь при себе охотничий билет; разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия; разрешение на добычу охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в общедоступных охотугодьях; в случае охоты в закрепленных охотугодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку.

Комитет госохотнадзора напоминает: нормы допустимой добычи на одного охотника на территории одного угодья составляют не более 2 зайцев в сутки и не более 20 зайцев за весь период охоты. На лисицу, волка и енотовидную собаку нормы допустимой добычи не установлены.

За ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

Кроме того, сезон охоты на пернатую дичь открылся в Нижегородской области с 15 августа.

Розыгрыш прав на разрешения по добыче лося, кабана, медведя и косули прошел 14 августа. Список победителей размещен на официальном сайте комитета, в разделе Информация для охотников / Жеребьевка 2020.

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