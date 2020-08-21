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Бизнес

Комитет ЗС НО одобрил налоговые льготы для резидентов "Кулибина"

20 августа 2020 15:21  [434] Бизнес

Дистанционное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам прошло 20 августа 2020 года. Депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в статью 7 закона Нижегородской области "О транспортном налоге" и в закон Нижегородской области "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций", внесенный губернатором Глебом Никитиным.

Профильный комитет поддержал предоставление налоговых преференций для резидентов ОЭЗ "Кулибин". Проект закона предполагает дополнительное освобождение резидентов от уплаты транспортного налога и пониженные ставки по налогу на прибыль.

Допльготы

В соответствии с федеральным законодательством резиденты особой экономической зоны освобождены от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога – на 5 лет, а также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2 % вместо общеустановленной на период до 2025 года ставки 3%.

С учетом федеральных норм необходимо внесение изменений в региональное законодательство. Региональным законопроектом предлагается освободить резидентов от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также установить ставки по налогу на прибыль организаций в региональный бюджет в размере 0% с первого по пятый год работы ОЭЗ "Кулибин", 3% – с 6-го по 10-й год, 12,5 % – с 11-го по 49-й год.

Особенности особой зоны

В качестве площадки для создания особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске была выбрана территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик".

"На сегодняшнем заседании мы обсудили вопрос, касаемый особых экономических зон. В федеральном законодательстве есть соответствующий закон, по которому федеральные льготы предоставляются при условии, что субъект федерации поддерживает эти проекты своими налоговыми льготами. В связи с этим, нами был рассмотрен соответствующий законопроект, направленный на принятие налоговых льгот для субъектов экономики, которые являются резидентами этой экономической зоны", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания 27 августа.

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