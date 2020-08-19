Гребной канал в Нижнем Новгороде благоустроят за 150 млн рублей Общество

Концепция благоустройства Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гребной канал в Нижнем Новгороде планируется благоустроить за 150 млн рублей. Информация об этом содержится в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Заседание Законодательного собрания Нижегородской области, где будут рассмотрены изменения в бюджет, пройдет 27 августа.

Речь идет об участке набережной Гребного канала от съезда с ул. Красная слобода до пересечения с ул. Слобода Подновье. Там, согласно документу, к 800-летию Нижнего Новгорода будет реорганизована парковка, отреставрированы трибуны, устроены беговые дорожки и малые архитектурные формы, обустроены спортивные зоны и проведено озеленение.

Ранее сообщалось, что Гребной канал предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. С такой идеей выступило архитектурное бюро "Новое".

Сама концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории набережной Гребного канала предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По их сторонам - "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами для созерцания природы. Также архитекторы предлагают активно задействовать склон.

Концепция благоустройства опубликована на сайте "Среда800".

Напомним, что всего из регионального бюджета планируется выделить около 2,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода.