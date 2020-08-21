Объявлены лауреаты премии "Инновация-2020" Культура и отдых

Фото: Арсенал

Объявлены лауреаты национальной премии в области современного искусства "Инновация-2020". Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала" (Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина - Кремль, корпус 6), где накануне вечером состоялась торжественная церемония вручение наград.

Она проходила на стыке онлайн и офлайн форматов, по концепции, разработанной московским режиссером Андреем Сильвестровым. Таким образом, в нижегородском Арсенале смогли лично встретиться номинанты и представители художественного сообщества, а зрители со всего мира в реальном времени наблюдали за ходом церемонии.

В этом году премия "Инновация" вручалась в 15-й раз и второй год подряд — в Нижнем Новгороде при поддержке правительства Нижегородской области.

С учетом пандемии коронавируса, жюри приняло решение, что лауреатами премии становятся все номинанты.

В номинации "Региональный проект" лучшими признаны:

- выставка "In Residence. Из коллекции Центра современного искусства "Заря"" (Алиса Багдонайте, Андрей Василенко, Адель Ким - Владивосток);

- Intervals 2019 (Александр Истомин, Антон Колодяжный, Андрей Тубольцев, Ксения Чеховская, Денис Чучко - Нижний Новгород);

- фестиваль современного искусства "48 часов Новосибирск" (Пер Брандт, Ангелина Бурлюк, Петр Жеребцов, Михаил Казанцев, Елена Носова, Мартин Штеффенс - Новосибирск);

- кураторский форум (Анна Биткина, Мария Вейц, Мария Катц, Наталья Хвоенкова - Санкт-Петербург).

В номинации "Образовательный проект":

- курс "Лаборатория постсоветских исследований" Школы вовлеченного искусства (Дмитрий Виленский, Нина Гастева, Ольга Егорова (Цапля), ДК Розы - Санкт-Петербург);

- культурный центр "Пятый этаж" (Дарья Ткачева - Киров);

- проектная школа для подростков "Каскад. Проект как метод" (Лидия Лобанова, Александра Хейфец - галерея "Триумф", Москва);

- параллельная программа инклюзивного выставочного проекта "Искусство быть" (Лариса Гринберг, Надежда Гура, Ирина Скуратовская, Наталья Степанова-Гончарова - ГЦСИ, Москва);

- творческие лаборатории к выставке "Авангард. Список № 1" (Дарья Пыркина, Елена Рымшина, Екатерина Синицина - Государственная Третьяковская галерея, Москва).

В номинации "Новая генерация":

- арт-группа "Дальневосточные разлучницы" (ДВР) (проект "Весна блаженная" - Центр современного искусства "Заря", Владивосток);

- Иван Чемакин (выставка "Доб 2" - Kunsthalle Nummer Sieben, Санкт-Петербург);

- Екатерина Муромцева (выставка "Лучше хором" - галерея "Пересветов переулок", Москва);

- Алексей Корси и Артем Филатов (проект "Сад им." - Нижегородский крематорий, Нижний Новгород);

- Данини (выставка "Диск (Д:)" - Fragment Gallery, Москва).

В номинации "Художник года":

- Анастасия Потемкина (тотальная инсталляция "Когда цветы не отбрасывают тени" - Московский музей современного искусства);

- Павел Отдельнов (персональная выставка "Промзона" - Московский музей современного искусства);

- Дмитрий Морозов (::vtol::) (персональная выставка "TECHNE x vtol: интерфейс происходящего" - Государственный центр современного искусства, Москва, мультимедийная инсталляция "Гость" - Центр современного искусства "Заря", Владивосток);

- Владимир Козин (ретроспективная выставка "Почувствуй себя птицей" - Музей современного искусства PERMM, Пермь);

- Иван Горшков (персональная выставка "Фонтан всего" - Московский музей современного искусства, Москва).

В номинации "Куратор года":

- Светлана Усольцева (проект "Идеальная выставка" - Екатеринбург);

- Наталья Смолянская (выставка "Преодоление искусства" - Московский музей современного искусства);

- Ксения Перетрухина (выставка "Человек размером с дом" памяти Дмитрия Брусникина - Московский музей современного искусства);

- Сергей Баландин (выставка "Для себя и для них. Официальное и неофициальное искусство советских нонконформистов" - галерея "Виктория", Самара);

- Ярослав Алешин (выставка "Самая счастливая осень" к 30-летию Музея Вадима Сидура, Москва).

В номинации "Проект года":

- выставка "Komar&Melamid" (художники Виталий Комар и Александр Меламид, куратор Андрей Ерофеев при участии Иосифа Бакштейна, дизайн экспозиции — Илья Вознесенский и Ирина Корина - Московский музей современного искусства);

- выставка "ММОМА 99/19" (кураторы Диана Джангвеладзе, Мария Доронина и Алексей Новоселов - Московский музей современного искусства, Москва);

- медиапроект "Без любви ничего не получится" (художник Артем Лоскутов);

- выставка "Урал мари. Смерти нет" (авторский коллектив — Наталья Конрадова, Александр Сорин, Федор Телков, - Ельцин Центр, Екатеринбург, Новосибирский государственный краеведческий музей)

- выставка "Новая антропология" (куратор Ирина Актуганова, продюсер Анна Аполлонова - Музей науки Института физиологии имени И. П. Павлова, Колтуши).

Также "Инновация" вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации "За вклад в развитие современного искусства" был награжден Борис Гройс - теоретик искусства, философ, публицист, куратор, оказавший существенное влияние на понятийный аппарат современного искусства.

Награду "За поддержку современного искусства в России" получило издательство AdMarginem и лично Александр Иванов и Михаил Котомин, которые выпускают самую актуальную литературу в смежных дисциплинах.

Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" открылось восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года. С проектами из других номинаций можно будет познакомиться на сайте премии и в каталоге.

СПРАВКА:

Премия "Инновация-2020" проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственным центром современного искусства. Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.

Премия "Инновация" учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде.

Жюри "Инновации-2020" состояло из ведущих международных экспертов:

• Инке Арнс — куратор, художественный критик, директор Центра современного искусства Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Дортмунд;

• Мария Линд — куратор, критик, преподаватель Кураторской лаборатории Университетского колледжа искусств, ремесел и дизайна Konstfack, Стокгольм;

• Жан-Юбер Мартен — искусствовед, куратор, Париж;

• Агния Миргородская — учредитель фонда "Рижская биеннале современного искусства", комиссар Рижской международной биеннале современного искусства (RIBOCA), Рига;

• Ольга Шишко — искусствовед, куратор, заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.