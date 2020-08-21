Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство бывшей жены, тестя и тещи Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство бывшей жены, а также тестя и тещи. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 июня 2019 года мужчина незаконно проник в дом, расположенный в пер. Парашютном в Выксе. Он ударил топором спящую бывшую жену, а также тестя и тещу: 41-летняя и 70-летняя женщины и 68-летний мужчина погибли.

После совершенных преступлений, мужчина попытался отыскать и убить 21-летнего пасынка, но не найдя его, скрылся с места преступления. Только благодаря тому, что молодого человека не было в ту ночь дома, он остался жив. Мотивом совершения преступлений послужила ссора с бывшей супругой и драка с пасынком, в результате которой бывшего мужа выгнали из дома.

Поздним вечером 21 июня на территории пос. Виля Выксунского района он был задержан ППСП МО МВД России "Павловский", когда ехал на украденном велосипеде.

На первоначальном этапе расследования мужчина признался в совершении убийства бывших родственников, однако впоследствии стал отрицать свою причастность к совершенному убийству по п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц с особой жестокостью), ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "д"

ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Приговором Нижегородского областного суда ему назначен пожизненный срок лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу. Мужчине 39 лет.