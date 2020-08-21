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Политика

Экс-сотрудник минфина стала руководителем аппарата главы Нижнего Новгорода

24 августа 2020 13:20  [346] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Экс-сотрудник министерства финансов Нижегородской области Ирина Кондырева стала руководителем аппарата главы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К своим новым обязанностям Ирина Кондырева приступила 24 августа.

В пресс-службе не уточнили должность, в которой работала новый руководитель аппарата главы Нижнего Новгорода будучи сотрудником минфина, однако на сайте ведомства она пока числится как начальник отдела анализа и оптимизации бюджетных процессов.

До назначения Ирины Кондыревой обязанности руководителя аппарата главы города исполнял заместитель руководителя аппарата, директор департамента кадровой политики Александр Малафеев.

Ирина Кондырева родилась в г.Горьком. У нее высшее образование по специальности "Финансы и кредит", а также ряд пройденных курсов повышения квалификации. В региональном минфине работала с 2002 года.

Напомним, что ранее дума Нижнего Новгорода утвердила новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым. Такое решение депутаты приняли на заседании 23 июня 2020 года.

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