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Происшествия

Уголовное дело о пожаре на "Красном Сормове", где погибли трое рабочих, направлено в суд

24 августа 2020 13:53  [118] Происшествия

Фото: Завод "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело в отношении 41-летнего мастера участка монтажных работ нижегородского завода "Красное Сормово", допустившего в 2019 году пожар, в котором погибли рабочие, направлено в суд. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, что 28 августа на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Как пояснили на судоверфи, возгорание произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В результате двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги, от которых через два дня также скончался в больнице.

Следствие установило, что накануне после выполнения работ газовый и кислородный шланги остались подключенными к стационарному газоразборному посту, в результате чего и произошло повышение концентрации газовоздушной смеси и ее накопление в рабочем помещении.

Обвиняемый не заметил этого и допустил трех работников завода к производству сварочных работ, что и спровоцировало возгорание.

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