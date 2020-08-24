Интернет-магазин товаров для животных Petkorma

Интернет позволяет покупать самые разнообразные товары. Среди прочих видов продукции, можно приобрести все, что нужно для содержания животных. На сайте Petkorma представлены десятки товаров, которые необходимы опытным владельцам животных или новичкам.





Причины выбрать компанию Petkorma

Среди наиболее значимых преимуществ интернет-магазина:

доступные расценки на все виды продукции. Обратите внимание на раздел с акциями, где продемонстрированы товары со сниженными ценами. Кроме того, мы нередко устраиваем распродажи. Это позволяет покупателям еще более выгодно совершать покупки;

обширный выбор продукции, произведенной популярными марками;

удобство совершения заказов. Легко оформить покупку в любое время для и ночи;

при необходимости всегда можно обратиться к специалистам для получения развернутой консультации.

Компания также обеспечивает оперативную доставку зоотоваров по всей Москве, а также по Московской области. Стоимость транспортировки находится в зависимости от суммы заказа. На выбор предоставляется два варианта расчета: наличным или безналичным способом. При выборе первого варианта деньги передаются курьеру, который доставил заказ. При втором способе оплата выполняется с использованием банковской карты.

Что предлагает магазин Petkorma?

Обширный ассортимент зоотоваров для самых разных видов животных непременно вас порадует. Среди наиболее популярных категорий:

корма. Есть сухие и влажные разновидности. Последняя категория может быть представлена в формате паштета, мусса, консервов;

лечебное питание, которое прописывает ветеринарный врач при наличии проблем со здоровьем или предрасположенности к развитию болезней;

изделия, предназначенные специально для груминга. С их помощью вы быстро приведете животное в порядок. На выбор представлены: щетки, пуходерки, рукавицы, аксессуары для подрезания когтей или удаления свалявшейся шерсти. Предусмотрены фурминаторы и триммеры;

изделия, предназначенные для кормления, в том числе, кормушки, которые функционируют в автоматическом режиме. Они очень удобны в том случае, если владельцев нет дома на протяжении всего дня;

игрушки;

гигиенические приспособления, обеспечивающие чистоту в доме и так далее.

Есть варианты для кошек, собак, грызунов и птиц. На сайте интернет-магазина товаров для животных https://petkorma.ru/ можно купить лекарственные средства, а также препараты для устранения паразитов.

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