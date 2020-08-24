Два проблемных ЖК в Дзержинске и Кстове достроят Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством зампреда правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина принял решение о достройке двух проблемных жилых комплексов в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о ЖК "Радуга" в Дзержинске и ЖК "Земляника" в Кстове.

"Как я и обещал, фонд проводит еженедельные наблюдательные советы. Приняли еще одно решение: два дома застройщиков-банкротов "Алаком" и "Альбион" в Нижегородской области будем достраивать", – заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Достройка домов позволит восстановить права 373 граждан.

"Проведено немало встреч с дольщиками и представителями фонда. Итогом стало решение, на котором настаивали и мы, и жители, - это достройка домов. Для нас это имеет большое значение", - отметил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

Напомним, правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте этого года заключили соглашение о софинансировании при достройке шести проблемных комплексов: ЖК "Квартал Европейский" (ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (ул. Ильинская).

Документы по компенсации дольщикам ЖК "На Гончарова" начали принимать 17 августа. В начале августа стало известно, что строительство в ЖК "Сердце Нижнего" возобновляется.