Документы по компенсации дольщикам ЖК "На Гончарова" начнут принимать 17 августа Общество

Фото: "НИА Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. В нем приняли участие представители Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства РФ, банка ДОМ. РФ, министерства строительства и инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, представители областной прокуратуры, конкурсных управляющих и дольщики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего было рассмотрено 8 объектов. В частности, дольщикам ЖК "На Гончарова" разъяснили вопросы, связанные с предстоящими выплатами компенсаций. Ранее наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина принял решение о восстановлении пострадавших граждан путем выплаты компенсаций.

Напомним, в марте этого года фонд защиты прав дольщиков получил экспертизу домов в ЖК "На Гончарова".

Прием документов Банком ДОМ. РФ начнется 17 августа 2020 года. Выплаты будут произведены в течение 10 рабочих дней после предоставления полного комплекта документов. По поводу случаев, когда граждане оформляли ипотеку на покупку жилья, банк ДОМ. РФ уже связался с банками-залогодержателями о выстраивании процедуры передачи средств.

"Подобный механизм уже был опробован с дольщиками ЖК "Окский берег". На данный момент более 2 300 тысяч человек получили компенсации. В данном случае также будем сопровождать граждан на всех этапах, консультировать и разъяснять вопросы, связанные с материнским капиталом и пенсионным фондом. Также дал поручение министерству строительства и застройщикам подключиться и подготовить информацию о жилых комплексах, где люди смогут приобрести жилье, исходя из суммы компенсации, которая в среднем на 30% превысила оплаченную гражданами сумму по договору долевого участия", - отметил Сергей Морозов.

По информации Фонда, размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров.

Размер компенсации не может быть менее уплаченной стоимости договора долевого участия.

Также в рамках рабочей группы совместно с Фондом были рассмотрены вопросы достройки ЖСК "ЖД Приокский", ЖК "Сердце Нижнего", ЖК "Радуга" и ЖК "Земляника". На данный момент документы по каждому из объектов находятся на проверке и готовятся к рассмотрению на наблюдательном совете Фонда.

Члены комиссии обсудили и механизмы восстановления прав граждан - участников долевого строительства ЖК "Солнечный" и ЖК "Гелиос" в областном центре. Работы на них были остановлены в апреле 2020 года.

"10 августа принято решение о включении домов ЖК "Солнечный" в реестр проблемных объектов. Чтобы максимально сократить сроки, мы рассматриваем вариант восстановления прав дольщиков путем достройки этих зданий с привлечением инвестора. Но на это требуется как минимум одобрение застройщика, которого может и не быть. Поэтому в Фонд уже направлено обращение с просьбой инициировать процедуру банкротства застройщика", - добавил Сергей Морозов.

Еще один объект, который обсудили участники рабочей группы, - ЖК "Созвездие" (Кстово, ул. Зеленая). На данный момент инициативу завершить строительство дома проявила компания ООО СЗ "Стройинвест".

Напомним, рабочая группа создана по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Обсуждение проходит открыто, с обязательным участием инициативных групп дольщиков.

Правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).

СПРАВКА:

ЖК "На Гончарова" предполагал строительство пяти многоквартирных домов.