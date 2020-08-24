Нижегородские власти разъяснили необходимость наличия справок о COVID-19 для детсадов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области объяснило необходимость наличия справки об отсутствии COVID-19 для посещения детского сада.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию, которая возникла накануне в одной из детских поликлиник Автозаводского района, когда родители дошкольников массово пришли за справками, подтверждающих отсутствие у детей коронавирусной инфекции.

По словам родителей, справка им необходима для того, что бы привести ребенка в детский сад.

"Вероятно, где-то в родительских чатах появилась искаженная информация о необходимости получения такой справки, и обеспокоенные родители без предварительной записи отправились за этим документом в поликлинику. Должен всех успокоить: получать такую справку для дошкольников не нужно", - объяснил Давид Мелик-Гусейнов.

"Ситуацию мы взяли на контроль не только конкретно в этой, но и в каждой детской поликлинике региона. Сегодня все амбулаторно-поликлинические организации работают в усиленном режиме. Жалоб на очереди в областной минздрав не поступало", - добавил заместитель губернатора.

В региональном министерстве образования, науки и молодежной политики напомнили о той категории школьников, которым необходимо принести 1 сентября в школу справку об отсутствии COVID-19.

Напомним также, что 25 августа губернатор Нижегородской области внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми с 1 сентября образовательный процесс в детсадах, школах, колледжах и вузах будет организован в очной форме.