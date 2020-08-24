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Бизнес

Нижегородский предприниматель продал овощи и фрукты на 40 млн рублей без уплаты НДС

25 августа 2020 15:39  [58] Бизнес

Нижегородский предприниматель продал овощи и фрукты на 40 млн рублей без уплаты НДС. Как сообщили в региональном СУ СК, 41-летний мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в 2016-2018 годах ИП от поставки овощей и фруктов получил более 40 млн рублей, но не декларировал полученный доход. Деньги переводил на личные счета. В результате, в бюджет не поступило более 4 млн рублей.

Вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, две нижегородские организации уклонились от уплаты налогов на 100 млн рублей. Была организована схема незаконного применения вычетов по НДС.

Напомним также, нижегородская налоговая инспекция подала иск в отношении бутика ООО "Интермода". Сумма исковых требований составила 431 млн 146 тысяч рублей.

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