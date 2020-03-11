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Бизнес

Две нижегородские организации уклонились от уплаты налогов на 100 млн рублей

12 марта 2020 08:51  [2] Бизнес

Две нижегородские организации уклонились от уплаты налогов на 100 млн рублей. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, завершены расследования уголовных дел по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы руководителями взаимозависимых организаций, осуществляющих охранную деятельность, была создана схема уклонения от уплаты налогов посредством создания фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по НДС.

Уголовное дело было прекращено после оплаты задолженности, в том числе пени, в общей сумме более 100 млн рублей.

Напомним, нижегородская налоговая инспекция подала иск в отношении бутика ООО "Интермода". Сумма исковых требований 431 млн 146 тысяч рублей.

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