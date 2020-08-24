Нижегородская область привлекла 17 млрд рублей на покрытие госдолга Экономика

Фото: минфин Нижегородской области

Нижегородская область привлекла 17 млрд рублей кредитных средств. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского отделения Сбербанка, который признан победителем аукционов на открытие кредитных линий.

Сбербанк откроет Нижегородской области 17 возобновляемых кредитных линий общим объемом 17 млрд рублей. Ставка по кредитам составляет 5,25% годовых. Кредитными средствами заемщик сможет воспользоваться в течение одного года.

"Средства привлекаются для финансирования дефицита бюджета Нижегородской области и погашения государственных долговых обязательств, что позволит региону оперативно решить ряд экономических и социально значимых задач", - говорится в сообщении.

Напомним, что госдолг Нижегородской области по данным на 1 августа составлял 66,6 млрд рублей, что на 11% или на 8,1 млрд рублей меньше, чем в начале года.

В структуре долга государственные гарантии составляли 0,3%, государственные ценные бумаги - 58,7%, кредиты, полученные из федерального бюджета – 41%. Коммерческие кредиты в структуре госдолга по данным на начало августа отсутствовали.

Напомним также, что на августовском заседании депутатов Законодательного собрания Нижегородской области планируется принять поправки в бюджет, согласно которым доходы бюджета составят 203 млрд 435 млн рублей (будут увеличены на 9 млрд 173 млн рублей), расходы - 222 млрд 764 млн (увеличены на 8 млрд 996 млн рублей), дефицит - 19 млрд 329 млн рублей.