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Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 11%

03 августа 2020 13:12  [41] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдолг Нижегородской области с начала 2020 года снизился на 10,9% или на 8,1 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным на 1 августа объем государственного долга составил 66,6 млрд рублей.
По данным ведомства, снижение суммы госдолга связано, в том числе, с досрочным погашением кредитов коммерческих банков.

В структуре долга государственные гарантии составляют 0,3%, государственные ценные бумаги - 58,7%, кредиты, полученные из федерального бюджета – 41%. Коммерческие кредиты в структуре госдолга по данным на начало июня отсутствуют.

Напомним, что снижение суммы госдолга также обусловлено погашением части основного долга по ценным бумагам 2017-2018 годов выпуска. В мае 2020 года была погашена часть основного долга по ценным бумагам 2018 года выпуска и привлечен федеральный бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета.

Напомним, что госдолг региона на 1 января 2020 года составлял74,7 млрд рублей и снизился за год на 354,4 млн рублей. На начало 2019 года госдолг составлял 75,05 млрд рублей, на 1 января 2018 года он был равен 76,029 млрд рублей.

Таким образом, за прошлый год госдолг снизился всего на 354,4 млн рублей, но за январь этого года - сразу на 10,3 млрд рублей.

В конце 2019 года Нижегородская область разместила облигационный заем на 10 млрд рублей. Ставка по купонам составила 6,75% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.

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