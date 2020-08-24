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Общество

Правительство отказалось переносить дату начала учебного года с 1 сентября

26 августа 2020 11:36  [2] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Минпросвещения РФ отказалось переносить дату начала учебного года с 1 сентября на другой день. Как передает ТАСС, такую информацию изданию озвучили в ведомстве.

Ранее с предложением перенести начало учебных занятий выступил депутат Госдумы Василий Власов, который считает, что это может спровоцировать вспышку коронавируса.

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. Профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там, соответственно, проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Собеседник агентства добавил, что многие очень ждут возвращение учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования "вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение".

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 августа внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции. В соответствие с изменениями, с 1 сентября образовательный процесс в нижегородских школах, колледжах и вузах будет организован в очной форме.

Ранее главный инфекционист Нижегородской области Петр Зубаров в интервью с корреспондентом НИА "Нижний Новгород" подробно рассказал о том, почему новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.

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