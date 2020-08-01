Коронавирус не станет осенью угрозой для школьников, считает главный нижегородский инфекционист Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Коронавирус не станет осенью угрозой для школьников и их родителей", - уверен заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НО "Инфекционная клиническая больница №23 Нижнего Новгорода" Павел Зубаров. Об этом он сообщил в интервью НИА "Нижний Новгород".

По его словам, новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.

"Все будет также, как сейчас. На сегодняшний день у людей уже формируется коллективный иммунитет, который поможет пережить инфекцию. Если определенная часть населения переболеет, то коронавирус уже механически не сможет распространяться. Сейчас инфекцией переболело значительное количество нижегородцев. Даже если кто-то из детей в школе и заболеет, у него выработаются антитела и сформируется иммунитет", - сказал инфекционист.

Павел Зубаров успокоил тем, что дети легко переносят заболевание. "Если у ребенка течение болезни тяжелое – скорее всего это не коронавирус", – считает медик.

Также врач отметил особенность коронавируса, отличающую его от других вирусов. COVID-19 не передается от детей к взрослым, только наоборот.

"Как обычно бывает, ребенок заболеет в детском саду или школе чем-то, придет домой и перезаражает всю семью. Здесь почему-то все по-другому", - сказал он.

Тем не менее, по прогнозам Павла Зубарова нижегородцам все же стоит опасаться сезонного подъема респираторных инфекций. Их нельзя отличить от коронавируса. При появлении симптомов у ребенка, сразу нужно принять решение остаться дома и обратиться к педиатру, а не заниматься самолечением. Причем не ходить в поликлинику, а вызвать специалиста домой.

Профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором, Павел Зубаров считает достаточным, чтобы обезопасить детей в новом учебном году.

Напомним, с 1 сентября школьники вернуться к учебе в очной форме. Но учебный процесс будет организован по-особому.

В частности, ученики станут заниматься только в закрепленных за ними классных комнатах, не переходя из кабинета в кабинет. Исключениями будут уроки, для которых необходимо специальное оборудование, и уроки физкультуры.

Уроки в школах назначат на разное время, чтобы дети пересекались как можно меньше. Также в школах будет увеличено время, отведенное на перемены, чтобы дети смогли сходить в буфет, не создавая там массового скопления. В столовые разрешено ходить только организованными группами.

С учителями в настоящее время проводится инструктаж.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В перечень вошли рекомендации по дезинфекции помещений и организации учебного процесса.

Напомним, что Роспотребнадзор также запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях.