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Общество

Самый старый деревянный дом Нижнего Новгорода отреставрируют до конца года

26 августа 2020 17:54  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Самый старый деревянный дом Нижнего Новгорода (ул.Ульянова, 8А) отреставрируют до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время подрядчик (ГП НО "ДиРОН") уже построил новую крышу, починил кирпичную кладку и укрепил кирпичные стены подвала, а также заменил аварийные участки деревянного сруба.

Кроме того, установлены новые заполнения оконных проемов по аналогии с историческими, стены обшиваются досками с использованием подлинной старинной обшивки и применением старинных кованых гвоздей, восстановлен исторический архитектурный декор на фасадах дома.

Завершаются работы по ремонту внутренних помещений, в ходе которых сохранены старинные печи и подлинные дощатые полы в парадной части дома.

Напомним, что в январе 2020 года подрядчику было выдано предписание о приостановлении работ из-за того, что он отступил от проектной документации "Ремонтные работы для объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", датируемый первой четвертью XIX века, разработанной ООО "Асгард", и проектной документацией "Проект ремонта с элементами консервации объекта культурного наследия", разработанной ООО "Нижтехпром".

(так выглядел дом в ноябре 2019 года)

На сегодняшний день, требования предписания УГО ОКН Нижегородской области исполнены в полном объеме.

Ранее в управлении Госохранкультуры сообщали, что самый старый деревянный дом (датируемый первой четвертью XIX века) отремонтируют до конца 2019 года. В сентябре ГП НО "ДиРОН" получило разрешение на проведение работ по сохранению объекта сроком до 31 декабря 2019 года.

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