Налог на электромобили снижен вдвое в Нижегородской области Общество

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Налог на электромобили снижен вдвое в Нижегородской области. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания региона на заседании 27 августа 2020 года. Они поддержали проект изменений в областной закон "О транспортном налоге".

По официальным данным, на 1 января 2019 года в регионе было зарегистрировано 26 транспортных средств с возможностью работы на электрическом двигателе (8 из них имели гибридные двигатели). На 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано уже 61 аналогичное транспортное средство (11 из которых имеют гибридные двигатели).

Предложено снизить ставку налога на одну лошадиную силу на 50% сроком на 3 года (с 2021 по 2023 год).

"Документ направлен на стимулирование спроса на автомобили, оборудованные только электрическими двигателями. Данный вид транспорта пока не имеет широкого распространения, но у него есть очевидное преимущество – экологичность. Это означает, что необходимо создавать условия для его развития", - сказал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Напомним, ЗС НО ослабило административные меры в отношении перевозчиков.