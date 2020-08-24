ЗС НО ослабило санкции в отношении перевозчиков Общество

ЗС НО ослабило административные меры в отношении перевозчиков из-за пандемии. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 августа 2020 года внесли изменения в закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области".

Ранее был установлен целый ряд требований для перевозчиков.

Так, перевозчик обязан выполнять рейсы по маршруту в соответствии с установленным расписанием и передавать информацию о месте нахождения и параметрах движения автотранспортного средства в региональную навигационно-информационную систему. Кроме того, организация обязана обеспечить пассажиров возможностью расплатиться за поездку с помощью безналичного расчета. Также перевозчик должен информировать об изменении тарифов на регулярные перевозки.

В случае нарушения уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства на право перевозок.

Парламентарии поддержали изменения в законопроект, в соответствии с которыми обращение уполномоченного органа в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства будет возможно только в случае неоднократного неисполнения перевозчиком требований в течение одного года.

"Законодательная инициатива связана, в том числе, с ситуацией, вызванной коронавирусом, и внесенными в федеральное законодательство изменениями, не позволяющими органам власти в сложившихся условиях принимать жесткие меры к перевозчикам, нарушающим регулярные перевозки. Поскольку все мы знаем, что транспортная сфера в условиях пандемии оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей", - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Также в ходе заседания депутаты поддержали изменения в бюджет. В результате, допсредства будут направлены возмещение транспортным предприятиям недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории области волонтерам, медработникам, работникам силовых структур в сумме 51,3 млн рублей.

Напомним, МУП "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате после вмешательства Борской городской прокуратуры.

Отметим, что в июле работники "Шахунского ПАП" жаловались на долги по зарплате с марта по июнь 2020 года. Госинспекция труда начала свою проверку.

В начале июля региональный минтранс проверил МУП "Городецпассажиравтотранс" из-за неполных выплат зарплат. Ранее свою проверку на "Городецпассажиравтотрансе" также провела Госинспекция труда.

Напомним также, МП "Сокольское пассажирское автотранспортное предприятие" возобновило перевозки по пригородным маршрутам с 10 июня. Для этого из резервного фонда администрации г.о.Сокольский транспортному предприятию выделено 100 тысяч рублей. Муниципальное предприятие временно закрыло движение пригородных маршрутов из-за отсутствия у перевозчика денег на топливо.

В начале июня МУП "Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие" погасило долги по зарплате по итогам прокурорской проверки.