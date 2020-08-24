Первый из двух морских котиков поселился в нижегородском зоопарке Общество

Морской котик Зонтик в закрытом вольере

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый из двух запланированных руководством северных морских котиков поселился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Его представили журналистам 27 августа 2020 года.

Как сообщила заведующая секцией хищников Анна Непиющая, он прибыл в зоопарк из Ижевского дельфинария два дня назад. Котика зовут Зонтик, 24 июня ему исполнился год.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

"По меркам котиков – он хоть и самостоятельный, способен жить отдельно от мамы, но еще маленькой. Половой зрелости они достигают к 5-6 годам. С этого момента у самцов начинается активный рост. Взрослые самцы могут достигать 300 килограммов. Сейчас Зонтик весит 16 кг", - рассказала она.

Питается котик рыбой разных сортов от жирной (скумбрия или сельдь) до диетической (минтай). Также в его рационе присутствуют кальмары - как богатый источник белка и влаги. Морские котики не пьют воду – они получают жидкость из пищи. Едят они от 2-4 и более раз в день – съедают пищи соотносимо с 7% от массы их тела.

Директор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал в свою очередь, что Зонтик не сразу адаптировался.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

"Когда его привезли, он долгое время не заходил в воду. Сначала жил в пресной воде, сейчас в нее начали добавлять соль. Соленая вода нужна морским котикам для того, чтобы омывать глаза, которые подвержены заболеваниям. В Ижевске основной вольер был с пресной водой, но ванна подсаливалась", - сказал он.

В начале следующей недели из филиала Анапского дельфинария в Волгограде приедет самка. Ей десять лет. Владимир Герасичкин отметил, что самки морских котиков небольшие - они вырастают всего до 50 кг.

Сейчас морской котик Зонтик обитает только в закрытом вольере, но двери на улицу уже открыты.

(открытый вольер, где будут жить морские котики)

Ранее сообщалось, что морских котиков заселяют в пингвинарий, который построен в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Для новоприобретенных животных ранее построенный пингвинариум был модернизирован – расширена входная дверь и установлена дополнительная емкость для подсаливания воды.

Однако, если зоопарк получит разрешение на приобретение пингвинов, котикам придется переехать в новый вольер. Как сообщил Владимир Герасичкин, в таком случае вольер будет построен для них отдельно.