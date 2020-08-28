ПОМЦ возобновил плановую госпитализацию Общество

ПОМЦ возобновил плановую госпитализацию

Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России в связи с переходом Нижегородской области на второй этап снятия ограничений деятельности возобновил плановую госпитализацию в стационары. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Согласно информации, приём теперь возможен и в клинической больнице №2, которая ранее была перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19. Для обеспечения безопасности пациентов и персонала была проведена тотальная дезинфекции и изменён порядок госпитализации и пребывания во всех стационарах. Так, пациенты обязательно должны пройти предварительное тестирование на ковид". В палатах они будут размещены по нормам эпидемиологической безопасности.

Первичные же консультации проводятся в удалённом режиме, а при очном приёме потоки пациентов распределены так, чтобы избежать одномоментного скопления посетителей и было достаточно времени для проведения санобработки кабинета перед приходом следующего пациента.

Напомним, Нижегородская область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".