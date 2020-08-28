Писатель Сергей Минаев посетил Нижний Новгород Культура и отдых

фото: https://www.instagram.com/sergeiminaev/

Писатель Сергей Минаев посетил Нижний Новгород. Об этом он сообщил у себя на странице в Instagram.

Он осмотрел главные достопримечательности города: Чкаловская лестница, кремль, Большая Покровская. В частности, на пешеходной улице писатель сделал традиционную для туристов фотографию на Весёлой козе. Подписчики в комментариях посоветовали попробовать знаменитую местную шаурму и вызвались провести экскурсию.

"Нижний Новгород, удивительный город. Атмосфера какая то нереальная, слияние двух великих рек. Прям Русь. Я это пишу не потому что надо быть типа nice, а просто город реально вставил. Очень круто", - написал Сергей М инаев.

Судя по публикациям, сейчас он уже покинул город и любуется красотами региона.

В настоящее время в Нижнем Новгороде снимается сериал по сценарию Сергея Минаева. "Спойлер" о выборах. Напомним, в сентябре из-за съёмок кино перекроют движение в центре города и у Нижегородской ярмарки.