Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин возложили цветы к Вечному огню и могиле Минина Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложили цветы к Вечному огню и могиле Минина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе посещения Дмитрий Чернышенко, Глеб Никитин и митрополит Георгий возложили цветы к Вечному огню и к могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе.

В ходе визита вице-премьер и губернатор обсудили планы развития Нижегородского кремля.

Напомним, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочей поездкой в Нижегородскую область 29 августа.