Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин возложили цветы к Вечному огню и могиле Минина

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложили цветы к Вечному огню и могиле Минина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В ходе посещения Дмитрий Чернышенко, Глеб Никитин и митрополит Георгий возложили цветы к Вечному огню и к могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе.
В ходе визита вице-премьер и губернатор обсудили планы развития Нижегородского кремля.
Напомним, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочей поездкой в Нижегородскую область 29 августа.
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