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Бизнес

"Кристалл" в Дзержинске оштрафовали за нарушения охраны труда

31 августа 2020 12:55  [77] Бизнес
АО ГосНИИ Кристалл

АО ГосНИИ Кристалл

Фото: из соцсети ВКонтакте

АО "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске оштрафовали за нарушения охраны труда. Об этом сообщает гострудинспекция в Нижегородской области 31 августа 2020 года. В ходе плановой проверки выявлено более 20 нарушений. 

Так, предприятие не организовало своевременную выдачу средства индивидуальной защиты 11-ти аппаратчикам фартуков из полимерных материалов, резиновых сапог с защитным подноском и кожаных ботинков антистатических. Также 10 водителей, допущенных к работе, не прошли обязательный медицинский осмотр. В структурных подразделениях отсутствуют сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания средств защиты. Данные нарушения могут создать условия для возникновения несчастных случаев на производстве.

АО "ГосНИИ "Кристалл" привлечено к административной ответственности на сумму 180 тысяч рублей. Исполнение предписания находится на контроле Гострудинспекции.

В октябре прошлого года, по итогам другой проверки, "Кристалл" также оштрафовали за нарушение норм охраны труда на сумму более 1 млн рублей.

Напомним, что нижегородская компания просит признать "Кристалл" банкротом. Сумма исковых требований – 1 млн рублей.

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