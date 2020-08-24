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Экономика

Нижегородская компания просит признать банкротом дзержинский "Кристалл"

25 августа 2020 10:57  [133] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дзержинский ГосНИИ "Кристалл" просят признать банкротом. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

С банкротным иском в суд 24 августа обратилось ООО "Нижегородская многопрофильная компания "МАСТ". По данным портала СБИС, основная деятельность организации - оптовая торговля электрической бытовой техникой. Компания находится в процессе ликвидации.

Сумма исковых требований – 1 млн рублей.

Напомним, на территории НИИ в 2019 году произошло ЧП, связанное со взрывами. В результате разрушено пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м. На предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м. По данному факту возбудили уголовное дело. Суд обязал "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обезвредить оставшиеся после взрывов 1 июня 2019 года бомбы.

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