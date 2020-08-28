Новые арт-объекты появились в Перевозе Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Веревочный городок и арт-объекты установили в Перевозском сквере во время благоустройства второй очереди сквера Молодежный. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подрядчики проложили новые пешеходные дорожки; установили освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. Кроме того, были оборудованы игровые зоны для детей и подростков. Из федерального, областного и местного бюджетов на преображение общественного пространства в этом году направили 6,6 млн рублей по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"В регионе постепенно завершают благоустройство общественных пространств. Приятно видеть радость на лицах местных жителей во время торжественных открытий объектов. Именно для людей мы преображаем парки и скверы, улицы и площади. Что немаловажно - уже на этапе создания концепций проходит сбор мнений жителей по поводу концепций обновления. Именно так появляются территории для комфортного, увлекательного отдыха", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Во время первой очереди благоустройства в сквере появились комфортные асфальтированные пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, установлены скамейки и урны, выполнено освещение и ограждение территории, а также высажены деревья и кустарники.

Как сообщал ранее губернатор Глеб Никитин, всего в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

На прошлой неделе работы по благоустройству двух общественных пространств завершились в Выксе, также открыли сквер в Вознесенском районе.