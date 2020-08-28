Последние новости рубрики Культура и отдых
31 августа 2020 13:15  [64] Новые арт-объекты появились в Перевозе
31 августа 2020 09:28  [144] Сквер в Вознесенском районе открыли после благоустройства
30 августа 2020 14:13  [440] Дореволюционную достопримечательность обнаружили на флигеле Усадьбы Рукавишниковых
29 августа 2020 20:45  [278] Писатель Сергей Минаев посетил Нижний Новгород
28 августа 2020 15:43  [517] Сквер имени земляков-героев появился в Вачском районе
28 августа 2020 09:57  [351] "Ночь кино – 2020" пройдет в Нижнем Новгороде 29 августа
26 августа 2020 10:07  [277] Детская площадка, батуты и качели появились в парке Кулебак
25 августа 2020 15:57  [294] Нижегородский театр драмы ищет сапоги-чулки 70-х годов для спектакля
25 августа 2020 13:23  [493] Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу "Капулети и Монтекки" из Санкт-Петербурга
24 августа 2020 16:43  [346] "Карашев колодец" благоустроили в Спасском районе
Культура и отдых

Новые арт-объекты появились в Перевозе

31 августа 2020 13:15  [64] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Веревочный городок и арт-объекты установили в Перевозском сквере во время благоустройства второй очереди сквера Молодежный. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подрядчики проложили новые пешеходные дорожки; установили освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. Кроме того, были оборудованы игровые зоны для детей и подростков. Из федерального, областного и местного бюджетов на преображение общественного пространства в этом году направили 6,6 млн рублей по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"В регионе постепенно завершают благоустройство общественных пространств. Приятно видеть радость на лицах местных жителей во время торжественных открытий объектов. Именно для людей мы преображаем парки и скверы, улицы и площади. Что немаловажно - уже на этапе создания концепций проходит сбор мнений жителей по поводу концепций обновления. Именно так появляются территории для комфортного, увлекательного отдыха", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Во время первой очереди благоустройства в сквере появились комфортные асфальтированные пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, установлены скамейки и урны, выполнено освещение и ограждение территории, а также высажены деревья и кустарники.

Как сообщал ранее губернатор Глеб Никитин, всего в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

На прошлой неделе работы по благоустройству двух общественных пространств завершились в Выксе, также открыли сквер в Вознесенском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph