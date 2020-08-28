Два общественных пространства благоустроили в Выксе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Работы по благоустройству двух общественных пространств завершились в Выксе в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году преобразились сосновый сквер в микрорайоне Жуковского и набережная на улице 1 Мая.

"Ежегодно Выкса показывает отличные примеры благоустройства территорий, где учтены пожелания всех слоев населения. Городской округ дважды становился победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Парк "Лебединый рай" не только пришелся по душе жителям, но и получил высокую оценку федеральных экспертов. В этом году здесь также должны будут приступить к благоустройству парка "Баташев", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Мы с радостью сообщаем, что еще несколько общественных пространств в Выксе изменились и готовы к эксплуатации. Формирование комфортной городской среды - это длительный процесс: общение с горожанами, определение приоритетов, формирование финансовой структуры и технического задания, контроль работ. Спасибо всем участникам процесса", - прокомментировал глава местного самоуправления Владимир Кочетков.

Также глава МСУ отметил, что, как показывает практика, благоустройство стимулирует развитие и социальной, и экономической сферы.

На благоустроенных сейчас территориях выполнено устройство пешеходных дорожек из брусчатки, обеспечено уличное освещение, а также установлено видеонаблюдение, скамейки и урны. На набережной появились площадки для пляжного футбола и волейбола. Вдоль береговой линии пруда сформирована пляжная зона, а в районе дома №38 по улице 1 Мая устроен асфальтобетонный проезд.

"Важно, что эта работа проводится совместно: с властью, бизнесом, горожанами, экспертами, с самыми разными городскими сообществами. По сути, программа позволяет сделать окантовку территории, а вот как она будет жить, зависит от горожан. Нужно понимать, что освещение, скамейки или урны - простые вещи, но они позволяют содержать пространство в порядке, делать его чище, уютнее и безопаснее", - добавил заместитель главы администрации городского округа Дмитрий Орлов.

На улице 1 Мая стоимость работ составила около 8,5 млн рублей, а в сквере в микрорайоне Жуковского - 3,2 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Оба общественных пространства участвовали в рейтинговом голосовании, за их благоустройство проголосовало большинство жителей.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, что всего в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлен 1,5 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.