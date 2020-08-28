Ласковое тепло и утренние туманы – такой сентябрь обещают синоптики нижегородцам Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Преимущественно теплая и солнечная погода ожидает жителей Нижнего Новгорода в сентябре 2020 года.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, первые две недели сентября прогнозируются солнечными и теплыми.

Напомним, что сегодня – 1 сентября, будет очень теплым, но поднимется сильный западный ветер с порывами до 12 м/с.

В целом вся предстоящая неделя ожидается комфортной и без дождей. Дневная температура будет варьироваться от +14° до +24°, причем +14° прогнозируется в середине недели, и это станет самым холодным днем на текущей неделе.

Следующая неделя – с 7 по 13 сентября ожидается более теплой и так же без осадков. Ночью средняя температура составит +13°…+17°, а днем будет тепло около +22°…+24°. Самым жарким днем недели станет суббота 12 сентября – столбики градусников поднимутся до +25°.

Из-за теплой погоды в городе будут по утрам наблюдаться туманы.

К сожалению, в середине месяца в регион придет небольшое похолодание, но это нормальное явление – природа и так подарила нижегородцам две недели почти летнего тепла. Середина сентября стартует с +10°, а ночью и вовсе похолодает до +3°. Всю неделю с 14 до 20 сентября в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха составит от +10° до +12°, но, при этом, осенние дожди синоптики опять не обещают.

Заключительная неделя сентября будет соответствовать своему статусу: осенняя погода. В будни с 21 по 25 число прогнозируется от +10° до +11° и временами небольшой дождь, в выходные – 16 и 27, а также в последующие три заключительных дня сентября потеплеет до +17°…+19°.