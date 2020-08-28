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Общество

Глеб Никитин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний

01 сентября 2020 10:31  [57] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний 1 сентября 2020 года. Глава региона посетит две новые школы, которые были построены в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Также Глеб Никитин осмотрит школу в Сормовском районе, в которой выполнен капитальный ремонт, рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Поздравляю всех с Днем знаний. Я искренне рад, что сегодня все смогли по-настоящему пойти в школу, это особый праздник для первоклашек и выпускников, который запомнится надолго. Мы очень надеемся, что эта осень будет спокойнее в эпидемиологическом плане, чем прошедшая весна", - отметил Глеб Никитин.

В 2020 году все 893 школы региона откроют свои двери учащимся 1 сентября. За парты сядут 338 038 школьников, в том числе 37 268 первоклассников.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которым с 1 сентября образовательный процесс организован в очной форме с возобновлением работы пищеблоков.

Нижегородские школы начнут свою работу с соблюдением требований нового временного СанПиН.

Школьники были отправлены на преждевременные каникулы с 18 марта, по завершении которых они перешли на домашнее обучение. Cтуденты также с 18 марта учились дистанционно.

 

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