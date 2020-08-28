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Происшествия

Цыганка получила почти 2 года колонии за обман нижегородской пенсионерки

01 сентября 2020 12:21  [54] Происшествия

Цыганка получила почти 2 года колонии за обман нижегородской пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре региона 1 сентября 2020 года.

Судом установлено, что ранее в квартиру 82-летней жительницы Сормовского района постучалась цыганка, предложившая купить мед. Пенсионерка согласилась. Увидев в кошельке у пожилой женщины большую сумму денег, злоумышленница решила их похитить. Она попросила разменять ей 20 тысяч рублей и вместо настоящих купюр передала поддельные.

После этого, воспользовавшись тем, что пенсионерка отвлеклась, она вытащила из кошелька оставшиеся деньги и выбежала из квартиры. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Суд назначил наказание - 1 год 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Деньги возвращены.

Ранее полицейские задержали другую мошенницу, похищавшую деньги у пожилых нижегородцев.

В ноябре 2018 года нижегородский фонд "НОНЦ" предупреждал о появлении онкологов-мошенников.

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