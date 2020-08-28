Глеб Никитин оценил сормовскую школу №141 после капремонта Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 1 сентября осмотрел школу №141 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что данная школа открылась 1 сентября после капитального ремонта, которого в не было никогда после строительства.

"Просьба родителей о капитальном ремонте школы фактически стала катализатором запуска соответствующей региональной программы, которую мы приняли в 2019 году. Она предполагает капитальный ремонт 94 школ Нижегородской области", - сообщил Глеб Никитин.

С просьбой о ремонте образовательного учреждения к губернатору обратились жители Сормовского района в августе 2018 года. По поручению Глеба Никитина школа вошла в программу "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". На проведение работ в школе №141 было направлено около 40 млн из областного бюджета.

"Здание этой школы в Сормовском районе построено в 1951 году. И впервые за это время здесь провели капитальный ремонт. От лица родителей благодарю Глеба Сергеевича Никитина за исполненный наказ", - обратился к главе региона депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев.

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что в рамках капитального ремонта в школе поменяли практически все: двери, окна, полы, системы отопления и вентиляции, по дополнительной смете отремонтировали кровлю над спортзалом, которая не была изначально предусмотрена в проекте.

"Я рад, что свой юбилейный год школа встретит обновленной. Это был, можно сказать, интерактивный капремонт: цветовые решения кабинетов вместе с педагогами подбирали специалисты с кафедры графического дизайна Мининского университета, а ученики на дистанционном обучении и их родители практически в режиме онлайн следили за ремонтом в группе во "ВКонтакте", - сказал Юрий Шалабаев.

Школа оснащена современным оборудованием в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми.

В пресс-службе добавили, что сегодня еще три школы в Нижегородской области принимают учеников после капитального ремонта - в поселках Вача и Советском Большемурашкинского района и в р.п.Сокольское.

"В нашем регионе традиционно высок уровень школьного образования. Нижегородские выпускники по итогам ЕГЭ набирают больше баллов, чем в среднем по России, часто побеждают на престижных олимпиадах. Убежден, ничто не должно препятствовать учебе детей и работе педагогов, получению знаний и полноценному развитию юных талантов", - добавил Глеб Никитин.

Государственная программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" реализуется с 2019 года. Программа рассчитана на 6 лет - до 2024 года. В 2020-м в ее рамках также предусмотрено выполнение капитального ремонта не только в школах, но и 181 детском саду.